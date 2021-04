Los ricos y las estrellas de Bollywood huyen de India mientras se agrava la pandemia

"No se trata sólo de los ultra ricos", asegura Rajan Mehra, director ejecutivo de la empresa de jets privados Club One Air con sede en Nueva Delhi y que recoge el diario The South China Morning Post. "Quien puede permitirse pagar un jet privado, lo está haciendo". Por ejemplo, un vuelo privado Nueva Delhi-Dubái cuesta 20.000 dólares (unos 16.000 euros); un billete en turista unos 1.300 euros, diez veces más del precio normal. "Esto demuestra lo desesperada que está la gente por escapar", ha señalado.