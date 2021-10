Rusia suspende relaciones con la OTAN

La OTAN decidió a principios de octubre que ocho rusos a los que había acreditado como diplomáticos eran en realidad agentes del servicio secreto, por lo que decidió retirarles su credencial. Automáticamente eso suponía su expulsión de Bélgica. Además, el 7 de octubre decidió que la misión rusa ante la Alianza Atlántica tendría un máximo de 10 diplomáticos, por lo que forzaba a Rusia a retirar aún más.



Moscú reaccionó oficialmente la noche del lunes demostrando que las tensiones entre el bloque occidental y el Kremlin siguen al alza desde que en 2014 Rusia se anexionó por la fuerza la provincia ucraniana de Crimea y empezó a dar apoyo con hombres y armas a los separatistas prorusos del sureste ucraniano. Las relaciones desde entonces están trufadas de expulsiones de diplomáticos, espionaje, injerencias electorales, ciberataques y hasta envenenamientos de exiliados de los que los gobiernos europeos acusan al ruso.



Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, dijo este lunes que “tras ciertas medidas tomadas por la OTAN no se dan las condiciones de base para tener un trabajo en común”. Automáticamente anunció que cerraba temporalmente pero sin fecha de reapertura su misión ante la OTAN y hacía lo mismo con la antena diplomática que la OTAN mantiene en Moscú en dependencias de la Embajada de Bélgica en la capital rusa y que sirve para mantener el contacto entre los funcionarios de la OTAN y los del Ministerio de Defensa ruso.



Rusia aprovechó ayer para acusar a la OTAN de seguir teniendo como objetivo su ampliación al este, a países, como Ucrania y Georgia, que Rusia considera su patio trasero y a los que ha demostrado que está dispuesta a intervenir para impedir que se unan a la Alianza Atlántica. Los dos gobiernos han pedido ya oficialmente su ingreso en la OTAN, que los mira con simpatía pero sin intención alguna de incorporarlos porque sería, en la práctica, incorporar a países con conflictos armados abiertos con Rusia.



Lavrov dijo el lunes que la OTAN “ya no está interesada en un diálogo y en un trabajo de igual a igual, así que no vemos la necesidad de pretender que un cambio de actitud es posible en un futuro previsible”. La OTAN, que no suele responder a comentarios publicados en medios de comunicación y espera siempre a la comunicación oficial, dijo que “tomaba nota de los comentarios del ministro Lavrov a los medios”, pero que no había recibido “ninguna comunicación oficial sobre el sujeto que el ministro evocó”.



Rusia cierra así su misión ante la Alianza Atlántica pero sigue teniendo su Embajada ante el Reino de Bélgica, a la que la OTAN puede dirigirse “en caso de urgencia”, dijo Lavrov.



Esta última bronca entre Rusia y el cuartel general de la OTAN en Bruselas, que toma decisiones así sólo después de consultarlas y obtener el visto bueno de sus 30 Estados miembros, sigue a la de 2018, cuando la Alianza Atlántica retiró las credenciales a siete supuestos diplomáticos rusos, expulsándolos también de Bélgica, después del envenenamiento en el Reino Unido del ex agente ruso Serguei Skripal y de su hija Yulia. Así, poco a poco, los diplomáticos rusos acreditados ante la OTAN han ido pasando de 30 a 20 y ahora hubieran quedado 10 si Lavrov no hubiera decidido cerrar la misión.



Las relaciones a nivel de altos cargos militares siguen aunque de forma más discreta. El año pasado se reunieron en Azerbaiyán el jefe del Estado mayor ruso Valery Guerassimov y el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Tod Wolters. El pasado mes de septiembre, en Helsinki, Guerassimov se reunió con Mark Milley, jefe del Estado mayor estadounidense.