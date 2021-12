Putin dice que espera que Rusia alcance la inmunidad de rebaño contra la covid en 2022

"El nivel de inmunidad colectiva actual en Rusia es del 59,4%. Es decir, los ciudadanos que se han recuperado de la covid y los que están vacunados. Alrededor de 70 millones han recibido la primera inyección y un poco más de 70 millones, las dos dosis. Pero esto no es suficiente. Necesitamos un nivel de inmunidad colectiva en torno al 80% ", ha afirmado el mandatario."Espero que el próximo año, al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, alcancemos ese nivel", ha añadido Putin.

Su comparecencia se produce en un contexto de tensión internacional por la escalada militar rusa en la frontera con Ucrania. Sobre un posible conflicto, ha afirmado: "Esta no es nuestra elección, no queremos esto". "Tenemos que pensar en asegurar nuestras perspectivas de seguridad no solo para hoy y la próxima semana, sino también para el futuro cercano", ha incidido el presidente ruso.