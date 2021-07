‘Secuestro’ hospitalario en China: familias separadas y test anales de Covid

Aunque por parte de España la recomendación es my reciente, esta situación catalogada como “sorprendente y poco ética” no es nueva y se está produciendo al menos desde febrero de este año. Alemania lleva meses avisando a sus ciudadanos de las prácticas de China con los residentes que regresan desde el extranjero, y los detalles no son agradables.

También se quejan de que la Oficina de Asuntos Exteriores de la Municipalidad de Shanghái no contesta a las reclamaciones “como es habitual” y que “ni las personas ingresadas ni los Consulados Generales en Shanghai han sido informados de esta sorprendente y poco ética práctica ni del nivel de anticuerpos mínimo fijado. Tampoco se sabe cómo seleccionan a dichas personas. El Consulado insta a aquellos que aterricen en Shanghái a que no firmen documentos que no entiendan y que le hagan una foto antes de entregarlos, ya que no recibirán una copia.