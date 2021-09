Sharara Sarwari, la ciclista afgana que no puede salir de casa para montar en bici desde el control talibán

Ahora, recorre este patio con la bicicleta de su hermano, sin atreverse a salir a la calle. "Desde el día en que el los talibanes llegaron al poder, todos mis sueños se han reducido a cero. Y no tengo ninguna esperanza de que algún día pueda competir ", explica.

Ya no hay clases mixtas en el país y en las calles no hay rastro de ellas. Sharara Sarwari, como otras muchas, piden no caer en el olvido y seguir pedaleando hacia su libertad.