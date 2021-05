Elecciones presidenciales en Siria: la "farsa" de Bachar el Asad

En aquella votación Bachar el Asad logró la victoria con más del 92 por ciento de los votos; pero las elecciones no se celebraron en los amplios territorios bajo control rebelde . Asimismo, la oposición llamó al boicot, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) rechazaron su legitimidad .

En esta ocasión, Al Assad hará frente en las urnas a Abdulá Salum Abdulá, del Partido Socialista Unionista (SUP), y a Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), uno de los partidos opositores tolerados por las autoridades sirias.

No habrá votación en varias zonas

Además, las elecciones no se celebrarán en las zonas que no están bajo control del Ejército , principalmente la provincia de Idlib (noroeste), en manos de una serie de grupos rebeldes -entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham (HTS)- y el noreste de Siria, bajo control de la administración autónoma kurda.

Críticas a una "farsa" de elecciones

Críticas de la ONU y de Estados Unidos

En este sentido, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, recordó a principios de mayo que "las elecciones fueron convocadas bajo los auspicios de la actual Constitución y no son parte del proceso político establecido por la resolución 2254"- "La ONU no está implicada en estas elecciones y no tiene mandato para ello", dijo.