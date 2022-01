La ONU alerta de que se viven "escenas de verdadero terror" en campos de desplazados en Siria

"Creo que este incidente en particular destaca la necesidad de abordar esto con urgencia , pero, abordarlo, implica que varios estados miembros permitan que sus ciudadanos regresen a casa. Esto es algo que hemos estado defendiendo durante mucho tiempo y algo por lo que seguiremos abogando", ha señalado en rueda de prensa Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

En este contexto, la organización no gubernamental Save the Children ha reclamado este lunes la "evacuación inmediata" de cerca de 700 niños de la prisión, después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) advirtieran de que no podían asumir la responsabilidad de la situación de los niños atrapados debido a los combates.