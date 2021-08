Zabihullah Mujahid, portavoz de los talibanes: "Estamos comprometidos con los derechos de las mujeres bajo la ley de la Sharia"

Posteriormente ha comenzado a lanzar mensajes de tranquilidad "Queremos asegurar que Afganistán no es nunca más un campo de batalla. Hemos perdonado a todos los que lucharon contra nosotros. No queremos enemigos ni internos ni externos".

El portavoz de los talibanes ha explicado que no querían entrar en Kabul "Nuestro plan era parar a las puertas para que el proceso de transición fuese suave. Desafortunadamente el anterior gobierno era tan incompetente que las fuerzas de seguridad no podían garantizar la seguridad de los residentes. Teníamos que hacer algo".

A preguntas sobre la situación de las mujeres, Mujahid ha intentado enviar un mensaje a la comunidad internacional "no vamos a hacer daño a nadie" , para luego apostillar "tenemos el derecho de actuar conforme a nuestros principios religiosos. Otros países tienen diferentes formas, reglas y regulaciones. Los afganos tienen el derecho de tener sus propias reglas y regulaciones de acuerdo a sus valores". El portavoz talibán a terminado afirmando que "estamos compromentidos con los derechos de las mujeres bajo el sistema de la Sharia".

Zabihullah Mujahid ha dado una rueda de prensa que ha durado aproximadamente una hora. En ella también ha hablado de la libertad de los medios de comunicación "Nada debe hacerse contra las reglas del Islam" ha dicho "Los medios no deberían trabajar contra nosotros. Deberían trabajar por la unidad de la nación" .

Durante su comparecencia también ha respondido a preguntas sobre del miedo de la población "No va a haber venganza" para asegurar posteriormente que "nadie va ir puerta por puerta para saber con quién han estado trabajando". En particular Mujahid se ha dirigido a los jóvenes "No queremos que se vayan. Son nuestra riqueza".