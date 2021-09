Los talibanes impiden a las mujeres trabajar en los ayuntamientos

El nuevo alcalde de Kabul no quiere mujeres en su ayuntamiento. Se llama Molavi Hamdullah Nomani y es el encargado de la "nueva normalidad" en la capital de Afganistán tras la salida de los aliados del país. El nuevo líder de la ciudad ha asegurado que "las mujeres no podrán volver a trabajar al ayuntamiento de la ciudad, salvo que su trabajo no lo pueda llevar a cabo un hombre".