Temor en India por el tráfico de menores huérfanos por la pandemia

Hashtags como #CovidOrphans muestran una realidad plagada de buenas intenciones y de potenciales estafas. Las historias no cesan y afectan, sobre todo, a las clases menos favorecidas. La ONG encabezada por el ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014, Kailash Satyarthi , ‘ Movimiento para Salvar la Infancia’ (BBA en sus siglas en hindi) , h a reportado que tras un exhaustivo seguimiento localizó a dos niños de ocho y seis años de edad en una remota zona rural . Sufrían desnutrición porque sus padres estaban extremadamente enfermos de covid y no podían alimentarles.

“Como el número de muertes ha aumentado, vivimos una crisis en la que, o bien los niños pierden a sus padres, o sus cuidadores son hospitalizados y no hay nadie que se ocupe de ellos”, señala Dhananjay Tingal, director ejecutivo de BBA. “ Muchas veces, los vecinos y familiares no quieren ayudar porque tienen miedo al contagio y tratan a estos niños casi como si fueran parias”, agrega. Estos dos pequeños tuvieron la suerte de ser atendidos por la ONG, pero hay otros que caen en las manos equivocadas. La cadena de acontecimientos se suele originar con un mensaje de ayuda bienintencionado en el que alguien expone la necesidad.

Textos que se mueven por las redes

Este texto de WhatsApp que circuló por diversos grupos a principios de este mes es un ejemplo:

“Un niño de cuatro años asintomático (huérfano por covid) necesita ser transportado a Bangalore hoy… Esta persona debe ser capaz de cuidar al niño, darle de comer, quizás cambiar pañales etc”, se leyó en el mensaje.

La respuesta solidaria que se suele esperar con este tipo de avisos se puede tornar fácilmente en una oportunidad para las bandas organizadas que se dedican al tráfico de menores. Hasta el momento, no se ha hecho público que existan casos de secuestro o rapto como consecuencia de estos mensajes, pero eso no significa que no estén sucediendo. Las alarmas han saltado y tanto los entes gubernamentales como asociaciones de protección a menores se han apresurado a cortar de raíz este tipo de comunicaciones. La estrategia ha sido la de inundar las redes sociales con mensajes y publicitar los teléfonos de ayuda específicamente creados para evitar situaciones como las anteriores u otras en las que directamente se ofrecen a niños en adopción.