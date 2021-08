Tony Blair califica de "trágica, peligrosa, innecesaria e imbécil" la decisión de salir de Afganistán

El exprimer ministro británico laborista Tony Blair ha calificado de "imbécil" la decisión de Estados Unidos de retirarse de Afganistán. "No necesitábamos hacerlo. Elegimos hacerlo", escribe el exmandatario en un extenso artículo publicado en la web del Tony Blair Institute for Global Chnage . " Lo hicimos obedeciendo a un lema político imbécil sobre el fin de "las guerras para siempre" , sostiene el que fuera uno de los impulsores de la incursión en el país hace 20 años y uno de los integrantes de la llamada 'Cumbre de las Azores' que reunió al premier británico, al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y al presidente español, José María Aznar.

Para Tony Blair la decisión tomada de salir de Afganistán en estos momentos y "abandonar a su pueblo" es " trágica, peligrosa e innecesaria " tanto para los intereses de los afganos como para los de los países occidentales. Y lo es más, asegura, cuando nuestro compromiso en 2021 no era ni remotamente comparable al de hace 20 o incluso 10 años. Cuando "el número de tropas se había reducido al mínimo y ningún soldado aliado había perdido la vida en combate durante 18 meses". sentencia.

"Ofrecimos la perspectiva, respaldada por un compromiso sustancial, de convertir Afganistán de un estado terrorista fallido en una democracia funcional en vías de recuperación ". escribe Blair, que reconoce que aquel objetivo quizá fue demasiado ambicioso pero que no fue "innoble". "Hoy nos encontramos en un estado de ánimo que parece considerar el establecimiento de la democracia como una ilusión utópica y la intervención, prácticamente de cualquier tipo, como una tontería ", lamenta.

Para Blair, en los últimos años, Occidente está en retirada. Sostiene que Rusia ha ganado la partida en Siria, en Libia y en otros muchos escenarios por los titubeos de las democracias occidentales a la hora de actuar. "Putin se comprometió. Ha pasado diez años en un compromiso indefinido. Y aunque él estaba interviniendo para apuntalar una dictadura y nosotros interviniendo para reprimir una, él, junto con los iraníes, consiguió su objetivo. Asimismo, aunque eliminamos al gobierno de Gadafi en Libia, es Rusia, no nosotros, quien tiene influencia sobre el futuro".

Blair alerta también del mensaje que esta retirada puede transmitir al islamismo radical, no sólo en Afganistán, sino en todo el mundo.

Para el exprimer ministro británico esa ideología basada en "la creencia de que los musulmanes no son respetados y están en desventaja porque están oprimidos por poderes externos y su propio liderazgo corrupto" ha transformado un pensamiento religioso en una doctrina política "excluyente y extrema porque en un mundo multicultural y de múltiples credos, sostiene que hay una sola fe verdadera y todos debemos conformarnos a ella". Un pensamiento que, alerta Tony Blair, ha hecho surgir a grupos como Boko Haram, al-Shabab, al-Qaeda, ISIS y muchos otros.

Blair sostiene en su análisis que hoy, los políticos occidentales, ni siquiera aceptan hablar de "Islam radical". "Preferimos identificarlo como un conjunto de desafíos desconectados, cada uno de los cuales debe abordarse por separado". Sin embargo, el exmandatario cree que "si lo definiéramos como un desafío estratégico, y lo viéramos en su totalidad y no como partes, nunca hubiéramos tomado la decisión de retirarnos de Afganistán ".

Tony Blair defiende la decisión que se tomó en 2001. "Sí importaba estratégicamente, valía la pena perseverar siempre que el costo no fuera desmesurado y aquí no lo era", asegura.

De cara a lo que en estos momentos sucede en Afganistán el exmandatario afirma que no se puede creer que "estemos en retirada" pero en este escenario considera que habrá que dar "una demostración tangible de que no lo estamos".

"Esto exige una respuesta inmediata con respecto a Afganistán", valora Tony Blair, que exhorta a que se debe "evacuar y dar refugio a aquellos afganos que nos ayudaron, nos apoyaron y tienen derecho a exigir que los apoyemos . Tenemos la obligación moral de seguir haciéndolo hasta que todos los que lo necesiten sean evacuados. Y no debemos hacerlo de mala gana, sino por un profundo sentido de humanidad y responsabilidad", sentencia.

En cuento al papel del la comunidad internacional con el nuevo régimen talibán, Blair sostiene que hay que "encontrar un medio para tratar con los talibanes y ejercer la máxima presión sobre ellos". Opina que estos 20 años han servido de algo. "Los talibanes se enfrentarán a decisiones muy difíciles y probablemente se dividirán profundamente sobre ellas. El país, sus finanzas y la fuerza laboral del sector público dependen significativamente de la ayuda, en particular de los EE. UU., Japón, el Reino Unido y otros". Además, señala: "La edad media de la población es de 18 años. La mayoría de los afganos han conocido la libertad y no conocen el régimen talibán. No todos se conformarán silenciosamente", confía.