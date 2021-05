Vacunas 'made in China': el arma diplomática de Pekín en tiempos de pandemia

Vacunación lenta en China

La campaña de inmunización nacional, sin embargo, está siendo lenta. El jefe de epidemiólogos del país, Zhong Nanshan, declaraba públicamente en marzo que China iba a la zaga de las naciones desarrolladas a la hora de vacunar a su población. Y es que, dejando a un lado el reto que evidentemente supone administrar dosis en el territorio más poblado del planeta, no sería exagerado pensar que el gigante asiático ha sido víctima de su propio éxito al contener la pandemia. Sin la presión ni el miedo a contagiarse dentro de sus fronteras, y teniendo en cuenta que continúa exigiendo estrictísimas cuarentenas a todo aquel que viene del exterior, la mayoría de sus residentes no ha mostrado prisa por vacunarse. “En mi día a día no tiene sentido. Temo vacunarme, que pasen meses, y la vacuna no tenga ninguna efectividad sobre nuevas mutaciones”, comenta Xu Xin, empleada estatal.