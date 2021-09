La violación y asesinato de una niña destapa el sadismo de castas en India

Cada cierto tiempo salen a la luz en India atrocidades que guardan un denominador común: la violencia sexual - donde en numerosas ocasiones las víctimas son niñas menores de edad - exacerbada por la discriminación de casta, de raza o de religión. Por cada aberración que se hace pública hay varias que pasan desapercibidas y sin responsabilidades; prescriben automáticamente porque los parias y las minorías, por no tener, no tienen ni muchos derechos fundamentales. En ocasiones, los autores de los abusos son funcionarios públicos o líderes religiosos con capacidad para cegar a los familiares de sus víctimas y a la Justicia. No siempre lo consiguen.