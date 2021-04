Xinjiang, un drama sin desenlace inmediato

Los campos de detención, en el punto de mira

Donald Trump tomaba la decisión en un contexto marcado por presiones internas, debido a la inminente publicación del libro del exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, The Room Where it Happened (editado por The Wall Street Journal), en el que se detalla una conversación del presidente estadounidense con su homólogo chino, Xi Jinping, que abordaba el tema de los campos de detención que Beijing planeaba construir en la región. Según cuenta Bolton, en el transcurso de dicho intercambio, Trump apoyó tal iniciativa afirmando que era “exactamente la acción correcta”.