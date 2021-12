Yusaku Maezawa, el multimillonario japonés que viaja como turista a la Estación Espacial Internacional

"Estoy emocionado. Me siento como un estudiante de primaria a punto de salir de excursión", decía el multimillonario japonés en una rueda de prensa desde Baikonur en la que vestía una insignia en la que se leía "paz mundial". "No pensé que sería capaz de ir al espacio. Me gustaban el cielo estrellado y los cuerpos celestes. Me siento afortunado de tener esta oportunidad y finalmente cumplir mi sueño", aseguraba.