Zhu Keming, el pastor que salvó a seis corredores de la ultramaratón mortal en China

La cueva "milagrosa"

Zhu ha explicado en la radio que escuchó un ruido fuera de la cueva alrededor de las 13:00 , hora local. Luego vio a un corredor emerger de la niebla. "Le pregunté, '¿Cómo estás? ¿Todavía puedes correr?'. Su velocidad era bastante lenta y se frotaba las piernas con las manos. Dijo que no podía correr más debido a un calambre muscular ", ha relatado Zhu a la emisora. "Así que le dije: 'Ven a calentarte en la cueva'".

Viral en Weibo

"Quiero decir lo agradecido que estoy con el hombre que me salvó", escribió uno de los corredores, Zhang Xiaotao, en Weibo -el Facebook chino- tras regresar sano y salvo a casa. "Sin él, me habría quedado ahí fuera", añadió. Después de que su historia se volviera viral en las redes sociales chinas, Zhu salió ante los medios nacionales explicando que lo que había hecho había sido "algo muy normal y ordinario" y que lamentaba no haber podido salvar a más personas.