Aukus: el pacto militar entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido

.El objetivo, aunque sin nombrarlo es parar la expansión de China en la zona, con una víctima co-lateral europea, Francia. China considera que es una agresión a la estabilidad en la zona, y Francia "una puñalada por la espalda". Macron tenía un contrato con Australia para desarrollar submarinos de guerra en la zona que de la noche a la mañana ha quedado en papel mojado. La Unión Europea también mostró su descontento por no haber sido informada del acuerdo. Nada nuevo bajo el sol. Estados Unidos lleva años explicando a Europa que tiene que reaccionar en materia de defensa militar. Afganistán ha sido el último ejemplo: sin Estados Unidos ninguna potencia Europea es capaz de mantener misiones militares en el extranjero de envergadura.