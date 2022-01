Tensión en el Indo-Pacífico: Australia acusa a China de injerencia a su democracia

El Gobierno de Xi Jinping se ha desmarcado de las acusaciones de estar detrás de este “jaqueo” y afirman que una empresa local, ‘Fuzhou 985 Information Technology’ ha comprado el perfil. Aunque la adquisición ha sido confirmada y WeChat ha insistido en que no hay indicios de que alguien haya tomado la cuenta de manera ilegal, las dudas por parte de Australia no se han disipado y siguen pensando que la maniobra tiene su origen en el interés de China en que se produzca un cambio de Gobierno en abril.



Miembros de la oposición han expresado su preocupación por esta potencial injerencia de China en los meses preelectorales, mientras que otros diputados liberales abogan por boicotear WeChat y no usar la plataforma antes y durante las elecciones. Cada vez son más las voces que piden un pacto entre partidos para no usar la aplicación durante la campaña en un foro que es clave, ya que un 5% de la población australiana tiene origen chino. También hay algunas voces dentro de Australia que critican a Morrison de estar intentando desviar la atención de la mala gestión de la pandemia (no hay suministro de test rápidos) con el bloqueo de su cuenta de WeChat, una circunstancia que, dicen, no tiene nada que ver con el Gobierno chino.