Estas han sido las ayudas "directas" a los negocios en otros países europeos

Francia, el Fondo de Solidaridad

Italia: ayudas a autónomos y a empresas con poca facturación

Italia ha inyectado hasta el momento unos 9.500 millones en ayudas a fondo perdido . Sus principales beneficiarios han sido autónomos o empresas cuya facturación no supera los 5 millones de euros. El Gobierno no distingue por categorías o tamaño de las compañías, sino por su volumen de caja. A estos colectivos se sumaron en noviembre otras actividades, independientemente de sus ingresos , que se vieron obligadas a cerrar como consecuencia de las restricciones impuestas en las zonas con mayor índice de contagios.

La última crisis de Gobierno y la posterior formación de un nuevo Ejecutivo, en el que Mario Draghi sustituyó a Giuseppe Conte, ha provocado la paralización de un nuevo decreto económico que se llevaba negociando desde el pasado noviembre. Todavía no ha visto la luz, lo que evidencia los efectos prácticos de la inestabilidad política italiana. E l último borrador prevé ayudas a fondo perdido adicionales por valor de 9.500 millones. Es decir, supondría doblar la cantidad que se ha repartido hasta el momento. Italia también ha aprobado bonificaciones fiscales y préstamos para empresas de mayor tamaño.

Alemania

Cuando el empresario es un autónomo, la ayuda puede adoptar otras formas. Para noviembre y diciembre de 2020, cuando entraron en vigor la segunda ronda de “confinamientos”, el autónomo puede recibir para esos meses una media del volumen de negocio conseguido en noviembre y diciembre de 2019. Otra posibilidad existente para los autónomos que trabajan sin personas a su cargo es pedir otra ayuda, diferente y no compatible con las compensaciones anteriores, consistente en 5.000 euros.

Otro tipo de ayuda para pequeñas y medianas empresas son las “ayudas de puenteo”. De ellas se pueden beneficiar todo tipo de empresas o autónomo sin personas empleadas a su cargo que no pueden acceder a los recursos del llamado aquí Fondo de Estabilidad de la Economía . Éste ofrece créditos en condiciones ventajosas a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), una entidad de titularidad pública.

Las “ayudas de puenteo” sirven a empresas que o bien antes del 1 enero de 2020 no tenían una media anual de 249 empleados o no habían ingresado 50 millones de euros en ventas o su balance no superaba los 43 millones de euros.