Biden acepta reunirse con Putin "si no ha invadido Ucrania"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aceptado "en principio" la propuesta de su homólogo francés de celebrar una cumbre sobre Ucrania con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siempre que Rusia no invada Ucrania. El inquilino de la Casa Blanca, "ha aceptado en principio reunirse con el presidente Putin, siempre y cuando Rusia no siga adelante con una acción militar", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.