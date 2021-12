Biden desconfía de Johnson por sus amenazas a la UE

Entonces el Gobierno de Londres negoció con el de Washington la retirada de los aranceles y todo parecía encaminado hasta que trascendió que Washington había aplazado la decisión de manera temporal. El diario financiero británico Financial Times publicó que el motivo fue la amenaza del Reino Unido a la UE de activar el artículo 16 de Protocolo de Irlanda del Norte del Tratado comercial de salida de la UE firmado en el 2021. Citaba a altos cargos del Gobierno estadounidense.

El Protocolo de Irlanda del Norte fue firmado por Boris Johnson en Nochebuena de 2020 para poder llevar a cabo el Brexit el 1 de enero. Este Protocolo establecía una frontera interior en el Reino Unido entre la isla de Gran Bretaña (donde están Inglaterra, Escocia y Gales) y la región de Irlanda del Norte (en el noreste de la isla vecina de Irlanda). De esta forma, partes de la economía norirlandesa quedaban alineadas con la UE y se imponían unos controles en determinados productos en la costa que separa Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Esta era la única manera de preservar los acuerdos de paz en la región, que exigen que no tiene que haber frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Los acuerdos de paz de 1998 pusieron fin a treinta años de conflicto armado entre republicanos irlandeses y unionistas británicos. Johnson realizó esta concesión para poder cerrar el acuerdo y llevar a cabo el Brexit prometido y pese a la oposición de los unionistas norirlandeses, a los que traicionó.

Nada más llegar al poder el pasado 20 de enero, Biden dejó claras sus raíces irlandesas y se posicionó a favor de la UE y de la República de Irlanda en el contencioso del Brexit, a diferencia de su predecesor, Donald Trump, uno de los principales valedores del Brexit. La llegada de Biden supuso un revés para Johnson. Trump y Johnson ya tenían prácticamente listo un tratado de libre comercio de 184 páginas que iba a suplir el de la UE. Biden puso como condición para cerrar el trato que Johnson no comprometiera la paz en Irlanda y cumpliera lo acordado con la UE. Han pasado ya once meses desde su llegada y el acuerdo no está cerrado ni hay fecha para hacerlo. Y el aplazamiento del acuerdo para eliminar los aranceles proteccionistas del acero y del aluminio ha puesto de nuevo en evidencia la estrecha vinculación entre los acuerdos y el respeto por el Brexit.