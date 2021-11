Biden pide a Xi Jinping evitar un "conflicto" entre EE.UU. y China en su primera reunión virtual

El inquilino de la Casa Blanca ha pedido a Xi "asegurar que la competencia" entre los países "no se desvíe hacia un conflicto, ya sea intencionado o no", sino que sea una "competencia simple y directa". "Me parece que necesitamos establecer algunas barreras de sentido común, ser claros y honestos cuando no estamos de acuerdo, y trabajar juntos donde nuestros intereses se cruzan, especialmente en asuntos globales vitales como el cambio climático", ha apuntado Biden.