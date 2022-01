Ucrania: este martes hablarán por teléfono Blinken y Lavrov

Se intensifican los contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Moscú con Ucrania como telón de fondo. Desde que el viernes pasado, Estados Unidos anunciase que había respondido por escrito a Rusia sobre su pretensión de no aceptar la posible entrada de Ucrania en la OTAN , tanto Macron como Boris Johnson están intentando negociar con Rusia rebajar la hostilidad.

En este contexto, el secretario general de la OTAN ha confirmado que la Alianza Atlántica no enviará tropas a Ucrania ante una posible invasión de Rusia "porque Ucrania no forma parte de la OTAN", lo que no significa que los países aliados estén enviando material al país euroasiático.