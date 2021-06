Johnson defiende los compromisos del G7 entre críticas de voces que califican de "fracaso" la cumbre

La cumbre ha finalizado con varias promesas; pero también con críticas de grupos de ecologistas y activistas contra la pobreza que mantienen que los países ricos no han estado a la altura de los desafíos que enfrenta el mundo, informa The Guardian.

Grupos de activistas han expresado una "decepción profunda" por el hecho de no haberse aportado más fondos para combatir la pandemia y abordar la emergencia climática.

En ese sentido, el jefe de política de desigualdad de Oxfam, Max Lawson, ha afirmado: "Nunca en la historia del G7 ha habido una brecha más grande entre sus acciones y las necesidades del mundo . No necesitamos esperar a que la historia juzgue esta cumbre como un fracaso colosal, es evidente para todos".

Funcionarios británicos, informa The Guardian, han asegurado que el objetivo de una cumbre del G7 es establecer una hoja de ruta política en vez de concretar compromisos financieros detallados y vinculantes, que es más probable que se hagan en el G20 o en la cumbre de cambio climático de la ONU en noviembre.

El ex primer ministro laborista británico Gordon Brown ha afirmado que la cumbre del G7 de 2021 sería recordada "solo por un colosal incumplimiento de la promesa de Boris Johnston de vacunar al mundo, un imperdonable fracaso moral cuando la covid está destruyendo vidas a un ritmo de un tercio de millón al mes".

Brown se ha referido a la demanda de la Organización Mundial de la Salud que pidió al G7 que se comprometiese a distribuir once mil millones de vacunas, y no solo mil millones. También dijo que estaba decepcionado por el hecho de que el grupo de los más poderosos no hubiera apoyado las transferencias de patentes para impulsar la producción en África.