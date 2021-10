China se aleja de la Cumbre del Clima de Londres

El presidente chino, Xi Jinping, no asistirá a la cumbre climática COP26 en persona, le dijeron al primer ministro británico Boris Johnson, según publica el diario The Times. Gran Bretaña, que alberga la 26 Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP26, en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre busca obtener el apoyo para implementar un plan más radical para abordar el cambio climático.

"Ahora está bastante claro que Xi no va a aparecer y se le ha dicho eso al primer ministro", asegura el diario británico The Times citando a una fuente británica no identificada. "Lo que no sabemos es qué postura van a tomar los chinos".