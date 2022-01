EE.UU. condiciona el fin de la crisis de Ucrania a la retirada de las tropas rusas de su propia frontera

" No hay razón para que esta situación tenga que convertirse en conflicto", ha dicho Austin en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, desde donde ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene en sus manos las desescalada. "Puede ordenar a sus tropas que se retiren. Puede elegir el diálogo y la diplomacia", ha dicho.

Austin ha criticado que Moscú haya estado desplegando a sus propias tropas a través de su propio territorio durante meses a "un ritmo constante" y si bien desde Washington dicen creer que Putin no tomará la decisión de usar todas estas fuerzas contra Ucrania, "ahora sí tiene esa capacidad".

En ese sentido, Austin ha subrayado que el conflicto es evitable y que todavía hay tiempo para agotar todas las vías diplomáticas. No obstante, Estados Unidos permanece "a la par" con sus aliados de la OTAN , por lo que "decida lo que decida" Putin, Washington apoyará a sus aliados, informa el diario 'The Hill'.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley , ha hecho saber que no hay planes para el envío de tropas a Ucrania , pese a que esta semana se confirmase desde Washington que se había dispuesto a unos 8.500 soldados en "alerta máxima" para un posible despliegue en la zona.

"Todavía no hemos desplegado a nadie. Simplemente estamos aumentando nuestros niveles de preparación (...) No tenemos ninguna intención de desplegar fuerzas para atacar a Rusia y no creo que esa sea la intención de la OTAN en absoluto", ha aclarado Milley, quien ha instado a Moscú a apostar por el diálogo y la diplomacia.