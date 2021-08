El gobernador Cuomo dimite después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara de abusos sexuales

"La investigación determinó que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y anteriores del estado de Nueva York al realizar toqueteos no deseados y no consensuados y al hacer numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sexual sugerente, que crearon un ambiente de trabajo hostil para las mujeres", dijo entonces James.

Cuomo entonces se negó a dimitir. "Nunca he tocado a nadie de forma inapropiada ni he hecho insinuaciones sexuales inapropiadas", dijo el demócrata. "Tengo 63 años y he pasado toda mi vida adulta en el ojo público. Eso no es lo que soy y no es lo que he sido nunca".