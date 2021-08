La desesperación de Mohammad Khan por sacar a su familia de Kabul: "Si vuelven a casa, los matan a todos"

A casi 6.000 kilómetros de Kabul, en Barcelona, Mohammad Khan está desesperado con las noticias que llegan sobre el paradero de su familiares. Llevan dos días atrapados en el aeropuerto internacional de la capital afgana, sin apenas comida ni agua. No han podido subir a ningún avión del ejército español, a pesar de tener toda la documentación en regla, tal y como explica Khan a NIUS. "Tienen los papeles necesarios, si no no hubieran podido acceder al aeropuerto, pero allí les han dicho que les falta una carta de confirmación desde España". Una carta que no llega.