Djokovic reconoció su viaje a España tras pasar cuatro días retenido

Una declaración jurada del tenista presentada por sus abogados cuatro días después de su detención es el primer documento que hace referencia a su paso por Marbella

En la documentación presentada en Australia, su acceso figura desde Emiratos Árabes Unidos, que fue su última escala

En el formulario de ingreso, aseguró que no había visitado otro país en las últimas dos semanas

Un interrogatorio de casi siete horas, cuatro días encerrado en un hotel sin poder salir, una investigación judicial abierta y el foco de la mayoría de los medios informativos internacionales sobre él. Todo eso tuvo que pasar para que el tenista serbio Novak Djokovic reconociera por escrito que había estado en España antes de tomar su vuelo a Melbourne para participar en el Open de Australia, sin estar vacunado del Covid.

Según la documentación del caso, consultada por NIUS, los abogados del tenista, actual número 1 del mundo, presentaron tras cuatro días de batalla legal una declaración jurada ante el Tribunal del Circuito Federal en la que Djokovic explicaba el proceso que tanto él como sus asesores habían seguido para conseguir el visado que le daba acceso al país. El mismo que el Departamento de Inmigración insistía en cancelar.

Por un lado, el tenista esgrimía el dictamen de un panel de expertos propuestos por la federación de tenis australiana, que le declaraba exento de vacunarse por haber pasado la enfermedad en fechas recientes. Sin embargo, los funcionarios de Inmigración separaron la normativa deportiva de la administrativa, y consideraban que el mero hecho de haber estado infectado no era suficiente razón como para no vacunarse, lo cual es un requisito imprescindible para entrar al país. La Justicia local no les ha dado la razón, por lo que el pasado día 10, el tenista recobró su libertad de movimiento y su pasaporte. Ahora, es el Gobierno australiano quien debe decidir si le deporta pese a la decisión judicial.

Nació así el embrollo judicial, deportivo y diplomático que ha tenido a Djokovic encerrado en un hotel durante días. Pero había un dato más en su contra. En su registro de entrada a Australia, el tenista mantenía que no había viajado a ningún otro país en los últimos 15 días. Era incorrecto. O mentira, ya que en esas fechas Djokovic estaba en Marbella. En un comunicado público, el deportista asegura que fue un error de su representante. La legislación española, más laxa que la australiana, permite el paso al país de nacionales serbios no vacunados si presentan simplemente una prueba PCR negativa, con lo cual no tuvo problema alguno para llegar a la Costa del Sol.

Una advertencia expresa

Fue el 1 de enero cuando alguien rellenó online la solicitud de visado de Novak Djokovic, que entonces estaba pasando unos días en Andalucía. El punto número 2 del documento pregunta si el peticionario ha estado en algún otro país en los últimos 15 días. Justo bajo esta pregunta aparece una advertencia textual de varias líneas, complicada de obviar para cualquiera que tenga que marcar esa casilla. El texto explica que aportar “información falsa o engañosa es un serio delito”, además de afrontar una posible responsabilidad civil.

Pues bien. En plena pandemia, con esa advertencia textual justo encima y con el tenista entrenando en Marbella y a 3.000 kilómetros de Belgrado, alguien marcó un “no” en la casilla y dio a entender con ello que Djokovic estaba en Serbia. Según la documentación de la línea aérea, el número 1 de la ATP entraba al país en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos en la madrugada del cinco al seis de enero, por lo que tampoco había rastro de su estancia en España. En realidad, esa era su última escala de un viaje que había empezado en suelo español 25 horas antes, y que tuvo varias escalas.

Esa misma noche, Djokovic pasó cerca de siete horas contestando a las preguntas de los funcionarios de inmigración. En la transcripción completa del encuentro, consultada también por este diario, no aparece mención alguna a su estancia en Marbella, de la que han quedado imágenes incontestables. Ante las preguntas de Inmigración, el tenista mantuvo que ese formulario había sido cumplimentado por su representante, pero nunca reveló que tuviera datos erróneos. Los interrogadores nunca le preguntaron de forma textual si había visitado cualquier otro país en las últimas dos semanas, aunque sí sobre el formulario rellenado.

En el control de Inmigración y según la grabación, Djokovic aseguró en un primer momento que tenía documentación oficial del gobierno australiano permitiendo su entrada por una exención médica ante la vacuna. Después, se desdijo y explicó que el permiso venía dado por un comité de expertos buscado por los organizadores del Abierto de Australia. Las explicaciones no convencieron a los funcionarios, que consideraban que haber pasado el Covid no era un argumento suficiente como para no vacunarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SotoTennis Academy (@sototennis)