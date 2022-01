Al menos dos muertos en los tsunamis provocados por todo el mundo por el volcán Tonga

"Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría de San Martín, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómal o", ha indicado la Policía en su cuenta de Twitter.

Tonga ha sido el país más afectado y, aunque de momento no hay informaciones de fallecidos, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha confirmado que la erupción ha provocado daños de consideración en este pequeño reino , que todavía permanece prácticamente incomunicado 24 horas después del incidente.

Las autoridades dieron orden de evacuación inmediata a las poblaciones de las zonas costeras antes de que la primera crecida comenzara a inundar las residencias más próximas al agua, según informa el 'New Zealand Times', pero la situación sobre el terreno sigue siendo incierta, porque las comunicaciones están ahora mismo cortadas.

La erupción del volcán es la segunda en las últimas horas , según ha informado el experto en tsunamis Andrew Gissing, responsable de Risk Frontiers, al 'New Zealand Herald', tras la ocurrida el viernes. Sin embargo, "ésta parece ser mucho más grande" y un nuevo despertar tras cierta actividad registrada durante los últimos días de diciembre y la primera semana de enero.

"Puede que no sea la ola más alta que venga", ha afirmado Snider, que ha subrayado que el evento no ha terminado. La alerta sigue en vigor para la costa oeste en estados como California, Oregón, Washington y Alaska, aunque por el momento no hay constancia de daños.