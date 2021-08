El Ejército de EE.UU. destruye Eagle Base, la última base avanzada de la CIA en Afganistán

La detonación controlada de la base, próxima al aeropuerto de Kabul, ocurrió el jueves, poco después del atentado perpetrado allí por Estado Islámico-Provincia de Jorasán que costó las vidas de 170 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses, aunque las fuentes del diario The New York Times han querido puntualizar que la voladura estaba programada de antemano y no guarda relación con el ataque.