Josep Borrell: "las elecciones en Siria no contribuyen a solucionar el conflicto"

La Unión Europea (UE) ha destacado este jueves que las elecciones presidenciales celebradas el miércoles en Siria, en las que el mandatario, Bashar al Assad, aspira a un nuevo mandato sin casi rivales, "no cumplen" con los criterios democráticos y "no contribuyen a solucionar el conflicto".

"Las elecciones que tuvieron lugar en Siria el 26 de mayo no cumplen ninguno de los criterios de una votación verdaderamente democrática ni contribuyen a solucionar el conflicto", ha dicho el Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, a través de un comunicado.

El proceso de conversaciones entre el Gobierno y la oposición a tal fin arrancó en 2019 en Ginebra, si bien los contactos en el seno del comité constitucional no han permitido hasta ahora un acuerdo sobre la redacción de una nueva Carta Magna o una modificación de la de 2012, por lo que la oposición denuncia que las elecciones en este contexto no son aceptables.

En este sentido, Borrell ha subrayado que el proceso electoral "no puede llevar a ningún tipo de normalización internacional con el régimen sirio" y ha añadido que "el proceso político debe ser totalmente inclusivo para garantizar que todos los segmentos de la sociedad siria están implicados a la hora de determinar la futura unidad y reconciliación del país".

Las elecciones

Los otros dos candidatos a la Presidencia son Abdulá Salum Abdulá, del Partido Socialista Unionista (SUP) y Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), un partido opositor autorizado por Damasco.

No obstante, los comicios no se han celebrado en las zonas que no están bajo control del Ejército, principalmente la provincia de Idlib (noroeste), en manos de una serie de grupos rebeldes (entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham) y el noreste de Siria, bajo control de la administración autónoma kurda.