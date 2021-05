Estados Unidos y Rusia inician un diálogo "pese a sus profundas diferencias"

Rusia, abierta al diálogo

Al finalizar el encuentro, el ministro de Exteriores ruso ha calificado la conversación con su homólogo estadounidense como "constructiva". "Existe un entendimiento de la necesidad de superar la situación malsana que se desarrolló entre Moscú y Washington en años anteriores (...) Hoy confirmamos nuestra propuesta de iniciar un diálogo, considerando todos los aspectos, todos los factores que afectan la estabilidad estratégica: nuclear, no nuclear, ofensiva, defensiva. No he visto un rechazo de tal concepto, pero los expertos aún tienen que trabajar en él", ha sentenciado Lavrov.