Los eurodiputados votan el acuerdo comercial posterior al Brexit, paso final en el divorcio

Hoy es el día definitivo para el “Brexit”. Se espera que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo comercial de la UE con el Reino Unido este martes 27 de abril, sin muchas esperanzas de apaciguamiento en las tumultuosas relaciones entre Londres y Bruselas. La luz verde de los eurodiputados a este acuerdo concluido in extremis el 24 de diciembre implica que la aplicación provisional del texto, vigente desde principios de año, finalizará el viernes. Y el Reino Unido descarta cualquier extensión.

La votación tendrá lugar este martes por la noche, tras un debate plenario de 5 horas, pero su resultado, que no está en duda, no se comunicará oficialmente hasta las 9:00 a.m. del miércoles. "Espero que el texto sea votado al menos por una mayoría de tres cuartos ", predice el socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional.