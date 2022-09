El motor económico alemán se ha frenado y está amenazado de recesión

“El producto interior bruto se estanca en el segundo trimestre de 2022”, rezaba el comunicado de Destatis. Por ahora, el país del canciller Olaf Scholz no ha caído en recesión, extremo para el cual, oficialmente, hacen falta dos trimestres consecutivos de contracción económica.

Precisamente ese escenario es el que no pocos auguran al país dadas las circunstancias. Alemania es, de los países más importantes de la UE, el más afectado por la carestía de gas natural generada por la hostil actitud internacional de la Rusia de Vladimir Putin.

“Estamos en una situación crítica. En el segundo trimestre no hemos tenido apenas crecimiento. Destatis habla de un 0,1% del crecimiento. Y para el tercer trimestre y el último del año, las cosas no pintan bien” , dice Bardt a NIUS . “Sabemos de muchas empresas que han parado las inversiones y el gasto, sobre todo porque los costes de la energía ahora mismo suponen una carga enorme”, agrega.

“Hay muchas empresas que no saben si van a poder seguir produciendo o no, porque no pueden asumir los costes de la producción”, abunda Bardt, al que aún le faltan datos concretos que citar para apuntar lo mal que lo están pasando las firmas germanas. “Hay indicadores que van apuntando en esa dirección, y el riesgo de que en el invierno caigamos en una recesión es grande”, sostiene este economista del IW.