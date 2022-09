Emil Kendziorra, propietario de una criogenizadora berlinesa: “No estamos aquí para hacer dinero”

La idea de congelar a alguien después de muerto para revivirlo en el futuro y resolver, llegado el caso, los problemas de salud que le costaron la muerte, no es nueva.

En Berlín, hay alguien decidido a que eso de criogenizarse no sea una excentricidad asociada a gente pudiente de Estados Unidos. Se llama Emil Kendziorra. Es un empresario y médico de formación de 35 años que está detrás de Tomorrow Biostasis. Así se llama la empresa que él fundó en 2020 para ofrecer en Europa servicios de criogenización para quienes crean en una vida en el futuro después de la muerte.

No son muchos los interesados en esos servicios. Pero haberlos, los ahí. Y para ellos está Tomorrow Biostasis en Berlín, aunque la firma también está presente en Ámsterdam y pronto, dicen, llegará a Zúrich y Estados Unidos. Al otro lado del Océano Atlántico, a finales de 2015, se decía que el sector de la criogenización estaba viviendo un auténtico “boom”, según recogían en el diario británico The Guardian.

En Europa, Kendziorra no parece precisamente estar apostando por un mercado próspero. “No nos consideramos un mercado en nuestro sector. No estamos aquí para hacer dinero”, dice a NIUS el fundador de Tomorrow Biostasis. “Nadie ha hecho dinero con esto, nunca. Pero eso, en todo el mundo, 4.500 personas, más o menos, han firmado para criogenizarse. Es un mercado muy pequeño. Esas 4.500 personas no se han inscrito ahora, sino a lo largo de 50 años”, abunda.