Salvini cuestiona las sanciones a Rusia y desata una tormenta política en Italia

"Cuando escucho a Salvini hablar de sanciones, me parece escuchar la propaganda de Putin y sinceramente me preocupa que nuestro país le haga un guiño a Putin", ha añadido por su parte la ministra de Cohesión Sur y Territorial, Mara Carfagna, del partido conservador Fuerza Italia.

Ya el domingo, Salvini se ha mostrado más conciliador. "¿Europa dice que no se levantan las sanciones? Bueno. Uno solo no va a ninguna parte. No le ladro a la luna. Dejémoslas", ha indicado. Además, ha pedido un "escudo europeo", aunque ha reiterado su argumento: "Las sanciones no funcionan. Quien invade un país está totalmente equivocado. Siempre hemos apoyado toda ayuda a Ucrania, pero han pasado varios meses y las facturas del gas están llegando a pagarse incluso al triple. La guerra continúa y las arcas de Rusia se llenan de dinero", ha remachado.