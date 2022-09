De Churchill a Truss o Sunak: quién será el 15 primer ministro de la reina Isabel II

La reina Isabel II, de 96 años y con problemas de movilidad, no despedirá al primer ministro saliente ni encargará al sucesor formar nuevo Gobierno en su nombre en el palacio de Buckingham, como hizo con los 14 jefes de Gobierno anteriores . Por primera vez en sus 70 años de reinado, el traspaso de poderes tendrá lugar en Escocia, en el Castillo de Balmoral, su residencia de verano.

Winston Churchill , Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas, Harold Wilson (en dos ocasiones), Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher , John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May y Boris Johnson han sido recibidos por la monarca británica entre su llegada al trono en1952 y julio de 2019, cuando Johnson ganó las elecciones.

La audiencia de la reina con el nuevo primer ministro para encargarle formar Gobierno es una de sus funciones clave como jefa de estado y una de las prerrogativas que la reina no puede delegar en su heredero, el príncipe Carlos, según la BBC citando a The Royal Encyclopaedia (un libro de referencia sobre la monarquía británica moderna). Isabel II no necesita consultar a nadie antes de convocar al líder que tenga mayoría de escaños en la Cámara de los Comunes para formar Gobierno.