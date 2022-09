Reino Unido: la crisis energética condiciona las primarias conservadoras

Mientras los conservadores discutían quién debía ser su nuevo líder, el país quedaba paralizado por la huelga de trenes, la huelga de estibadores del principal puerto de mercaderías del país, de correos, de abogados de oficio y de numerosos sectores clave para la economía que pedían una subida de los sueldos de acuerdo con la inflación . Y todo esto mientras el primer ministro estaba de vacaciones, el Gobierno no tomaba decisiones para no condicionar al nuevo primer ministro y se percibía un vació de poder.

Las primarias han consistido en cinco rondas previas donde se pasó de once a cinco candidatos y una votación final que ha enfrentado al exministro de finanzas y a la ministra de exteriores, que ha durado un mes con doce debates cara a cara, algunos televisados. La peculiaridad era que se trata de una elección interna, provocada por el partido, que obligó a dimitir a Johnson. Pero la crisis que estaba sucediendo fuera del Partido Conservador ha influido en la campaña hasta el punto que los dos candidatos finalistas han tenido que exponer su planes para afrontar la crisis.

Liz Truss propone una bajada de los impuestos para bajar la inflación, empezando por el impuesto de sociedades (que iba a subir del 19% al 23% a partir de abril) y el de la Seguridad Social, ambos anunciados precisamente por Sunak mientras era ministro de finanzas . También planea suspender temporalmente la tasa verde de los recibos de la energía y, sobre el problema de las compañías energéticas sacando beneficio de la crisis, dijo que encargaría de que no pasara. Según Truss, recaudar más dinero de los ciudadanos subiendo los impuestos para devolverlos en ayudas es un error, cree que evitaría el crecimiento económico del país y llevaría a la recesión. Su rebaja de impuestos le permitiría a los ciudadanos ahorrar 35.000 millones de euros.

Por su parte, Sunak advierte que los planes fiscales de Truss supondrían un endeudamiento público de unos 60.000 millones de euros extra y que su rebaja de impuestos no afectará a la clase baja, que es la que se verá más afectada, y que, por tanto, igualmente tendrá que darles ayudas, unas ayudas que se calcula que podrían llegar a ser de 50.000 millones de euros. Sunak apuesta por subir los impuestos hasta que baje la inflación y por dar un paquete de ayudas sociales, aunque no precisó la cantidad. Ni él ni Truss concretaron la cantidad de las ayudas. Sunak promete eliminar el IVA de los recibos de la energía el próximo año fiscal, un movimiento que podría ahorrar 185 euros de media a cada casa. “Este invierno será extremadamente duro para las familias de todo el país y no hay duda que hará falta más apoyo”, reconoció Sunak. El exminìstro Michael Gove, uno de los pocos que han dado su apoyo a Sunak, ha dicho que Truss “se ha ido de vacaciones de la realidad”.