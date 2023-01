Cómo Biden y Scholz aceptaron enviar tanques a Ucrania, algo impensable hace tres meses

Funcionarios europeos y estadounidenses han reconocido a The New York Times que hace solo tres meses habría sido impensable que el presidente Joe Biden , el canciller Olaf Scholz y otros líderes europeos hubieran contribuido con armas tan pesadas. ¿Qué ha precipitado la decisión?

Una llamada entre Biden y Scholz la semana pasada fue clave . El presidente estadounidense comenzó a ceder y le pidió al Pentágono que dejara de lado sus muchas objeciones de que el tanque Abrams no se adaptaba a las necesidades de Ucrania y que era demasiado difícil de operar y de mantener. Los funcionarios de Seguridad Nacional de la Casa Blanca insistieron en que no tenía sentido enviar los Abrams, mientras que los tanques europeos sí.

Pero los consejos militares a Biden chocaban con la necesidad de preservar la unidad entre los aliados. Según un funcionario estadounidense, lo que el Pentágono no estaba tomando suficientemente en cuenta era el intenso temor entre los gobiernos europeos de hacer cualquier cosa que pudiera provocar a Rusia sin que Estados Unidos hubiera tomado la iniciativa. “Nos guste o no, eso significa que Estados Unidos sigue siendo el pegamento que mantiene unidas a la OTAN y Europa”, afirma Peter Juul, analista de seguridad nacional en The Liberal Patriot .