Tiempo de entrega, logística y cantidad: los retos del despliegue de los tanques occidentales en Ucrania

Varios factores (puesta a punto, traslados, entrenamiento en su uso...) pueden demorar el despliegue de los blindados. Guillermo Pulido, experto en geoestrategia y defensa, explica a NIUS que no se tarda lo mismo si se mandan "tanques que ya estén operativos de las unidades de combate de los países occidentales" (que podrían trasladarse con rapidez), que si se envían "los que están hibernados". Estos "podrían tardar meses, porque a lo mejor al deshibernarlos te das cuenta de que piezas que tenías almacenadas no funcionan, que vas a tener que pedirlas en el mercado internacional, que hay pocas cámaras térmicas... Puede llevar meses o semanas, depende. Pero no debería extrañar si es cuestión de meses", cuenta el especialista.