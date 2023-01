Ucrania quiere ahora aviones de combate occidentales

La Fuerza Aérea ucraniana tiene unas decenas de aviones de combate fabricados en plantas de la Unión Soviética hace más de 30 años. Son inferiores a los más modernos MIG rusos y apenas vuelan para no exponerse. Cuando lo hacen, se limitan a intentar interceptar aviones rusos. Ucrania no ha producido aviones de combate desde su independencia hace 31 años.

El mismo asesor de la Defensa ucraniana decía: “No querían darnos artillería pesado pero lo hicieron. No querían darnos los Himars (lanzacohetes de corto alcance) y lo hicieron. No querían darnos los tanques y nos van a dar los tanques. Salvo armamento nuclear, no hay nada que no vayamos a poder conseguir”.