Grecia: Mitsotakis convoca nuevas elecciones "posiblemente el 25 de junio"

El partido conservador Nueva Democracia (ND) ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Grecia con más de un 40 por ciento de votos , aunque el reparto de escaños depara una mayoría insuficiente que avoca al país a nuevas elecciones, según datos oficiales una vez escrutado el 96,03 por ciento de los sufragios. El primer ministro y líder de ND, Kyriakos Mitsotakis, ha calificado el resultado de "terremoto político".

En concreto, el partido ND ha logrado un 40,79 por ciento de votos y 145 de los 300 escaños del Parlamento; la Coalición de la Izquierda Radical (SYIRIZA), un 20,07 por ciento y 72 asientos; el Partido Socialista Panhelénico (PASOK), un 11,52 y 41 diputados; el Partido Comunista de Grecia (KKE, 7,21 por ciento y 26 escaños) y Rumbo a la Libertad (Plefsi Eleftherias, 4,45 por ciento y 16 asientos). El resto de formaciones no obtendrían representación parlamentaria. La presidenta griega, Katerina Sakellaropoulou ha asegurado este lunes que “nos dirigiremos a nuevas elecciones… lo antes posible”, ya que no hay posibilidad de formar un nuevo gobierno bajo el parlamento actual.