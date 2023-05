¿Por qué quiere Zelensky los F-16 estadounidenses?

Ucrania lleva meses pidiendo aviones de combate a sus socios noroccidentales. Pero el presidente ucraniano Volodimir Zelensky no quiere cualquier avión de combate. No quiere Rafale franceses, no quiere siquiera Eurofighters, no quiere los Grippen suecos. Zelensky quiere F-16 de fabricación estadounidense. Desde hace semanas, el Gobierno británico y el holandés intentan forjar una coalición de países dispuestos a ceder esos aviones de combate, una decisión que pasa por el visto bueno de Estados Unidos, que como fabricante tiene derecho a vetar cualquier reexportación. Este fin de semana durante la reunión del G-7, Biden ha dado su visto bueno. Los F-16 formarán parte del arsenal que los aliados cederán a Ucrania en su defensa de Rusia.