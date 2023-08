La plaga del cangrejo azul amenaza el norte de Italia

View this post on Instagram

En Estados Unidos el cangrejo azul se pesca y se come. Usado en platos como ensaladas, pastas o sopas, al vapor o hervido se emplea en la cocina de forma difusa. Ante la gran cantidad de toneladas en las aguas italianas también el país transalpino ha comenzado a usarlo en la mesa, pero no es suficiente para limitar el aumento desmesurado de esta especie alienígena. En los últimos días, como señala el experto, se ha comenzado también a exportar a nivel internacional aprovechando la sobreproducción que se produce en Italia, la idea partió de una start up de la ciudad de Rímini y se ha conseguido vender 15 toneladas a los Estados Unidos. Aún así, por ahora, no existe una estrategia clara y enfocada. Aunque la situación es especialmente grave en la región del Véneto, también en otras partes de Italia se ha detectado su presencia y su reproducción desmesurada. Por ejemplo en las costas de Cerdeña ya desde el 2017 se documenta su presencia.