Abogados y policías examinan con lupa el informe que decidirá el futuro político de Johnson

En el Reino Unido, todos pendientes de la publicación del informe de la alta funcionaria Sue Gray, que podría salir en cualquier momento y que determinará si el primer ministro, Boris Johnson, autorizó y tuvo constancia de la celebración de las fiestas clandestinas en su residencia oficial durante los confinamientos. Downing Street ha confirmado que Johnson todavía no ha recibido las conclusiones de la investigación interna.

Fuentes del Gobierno, consultadas po r Sky News , aseguran que Sue Gray está revisando el informe con abogados, expertos en recursos humanos y la policía para asegurarse de que se pueda publicar en su totalidad. Se especula con que Johnson tiene intención de que salga a la luz solo el sumario de las conclusiones, y no el informe íntegro, alegando falta de seguridad . El esperado documento de Gray ha motivado que Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres) abriera su propia investigación sobre el caso .

Este miércoles, Boris Johnson insistió en otra tensa sesión de control al Gobierno que no va a dimitir.

El cerco se estrecha sobre el líder conservador después de que Scotland Yard anunciara este martes que están investigando "varios eventos" en la residencia oficial del 10 de Downing Street. En concreto investiga ocho fiestas por infracciones "graves" durante el confinamiento. Sue Gray habría compartido información sensible con la policía, que se resistía hasta ahora a entrar en la polémica sobre las fiestas al no ver indicios de ilegalidad.