Aciertos y errores de Europa (19): los riesgos de una guerra cibernética

Estamos en guerra. Una guerra silenciosa, sin bombas, drones o camiones . Pero los daños, sin duda, no son menores. Es la guerra cibernética. Los ataques se concentran cada vez más en las infraestructuras de las empresas más vitales para la productividad de un país, creando una forma todavía más elevada de caos .

"No hay ningún país que sea inmune a esta guerra cibernética", apunta Giorgio Mulè, subsecretario italiano de Defensa. Como Irlanda y su registro de Sanidad. O los sistemas de pago de Estados Unidos. "No es una guerra donde exploten misiles y se tiren bombas. Es una guerra todavía más subterránea", advierte. Mulé cuenta una reciente visita a los países del Báltico, que son, a su entender, "un ejemplo de cómo se lucha contra la guerra cibernética, donde Italia está a la cabeza". En una maniobras "se fingen ataques que van a bloquear o a intentar bloquear los órganos vitales de un país: los suministros de agua, las centrales eléctricas… son escenarios no del futuro, son escenarios reales, ya ha sucedido".