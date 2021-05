Aciertos y errores de Europa (10): dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y el 'pasaporte covid'

Luciano Gattinoni , profesor de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Gotinga (Alemania), discrepa de esta idea. "Que Europa se ha comportado de un modo inadecuado me parece que está a la vista de todos. Antes de Alemania ha habido tres o cuatro países que han suspendido la vacuna, después Alemania y todos los demás ha ido detrás en cadena", detalla.

De hecho, Gattioni achaca gran parte de la incertidumbre generada en torno al fármaco a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). "El parón inicial lo tendría que haber decretado la EMA", no haber secundado la decisión unilateral de los países. "Después de haber dicho que todo es seguro, han pasado al 'a lo mejor no es seguro'. La gente no entiende nada", critica. Para él, es importante que la sociedad comprenda que "las vacunas son de las cosas más extraordinarias que se han inventado en medicina".