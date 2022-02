Acusaciones cruzadas entre Putin y Zelenski precipitan el conflicto en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin , ha afirmado este domingo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski , no es capaz o no desea cumplir con los Acuerdos de Minsk para una solución negociada al conflicto del este de Ucrania.

Para Peskov, "si se estudian en conjunto todas las declaraciones de Zelenski, se deduce que: a) no puede, b) no quiere y c) no va a hacerlo". "Ucrania y el señor Zelenski declaran que el debate sobre la solución en el sureste (de Ucrania) es el objetivo principal, pero nosotros no somos parte del conflicto. Y la situación en el sureste debe discutirse entre el presidente Zelenski y los representantes de esa región", ha argumentado. Kiev "no quiere entenderlo", ha remachado.