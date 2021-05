Alexandr Lukashenko, el "último dictador de Europa": del vodka contra la covid al secuestro de un avión comercial

Lukashenko (66 años) es el mismo negacionista del coronavirus que hace unos meses no dudaba en proponer vodka, sauna, jugar al hockey o labrar la tierra con un tractor para combatir la covid-19 . Incluso en los peores tiempos de la pandemia, y pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha mantenido los actos multitudinarios. Ha asegurado que estuvo infectado y que logró "sobrevivir de pie".

Casi tres décadas en el poder, acusaciones de fraude electoral y el amigo Putin

El presidente y su 'príncipe heredero'

Kolia es hijo de una relación extramarital, no se sabe a ciencia cierta quién es su madre. Aunque algunos periodistas dan por hecho que es una antigua médico del presidente, Irina Abélskaya. Lukashenko está casado con Galina Lukashenko, madre de sus hijos mayores Víktor (45 años) y Dmitri (41 años); no se han divorciado pero no viven juntos.